В Петербурге благоустроят безымянный сквер на Кирочной улице

Площадка и спортивное оборудование пришли в негодное состояние.

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел безымянный сквер в Центральном районе Петербурга. В следующем году его ждет благоустройство, объект включен в проект "Формирование комфортной городской среды", сообщил Telegram-канал "Пул 78".

На территории зеленой зоны на Кирочной улицы нет освещения, детское и спортивное оборудование устарело. Сквер занимает площадь в 3 тыс. кв. метров у дома Бакста.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы борются за зеленый участок Пулковского парка, который могут застроить.

Фото: "Пул 78" / Telegram