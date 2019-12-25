В Петербурге благоустроят безымянный сквер на Кирочной улице

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел безымянный сквер в Центральном районе Петербурга. В следующем году его ждет благоустройство, объект включен в проект "Формирование комфортной городской среды", сообщил Telegram-канал "Пул 78".
На территории зеленой зоны на Кирочной улицы нет освещения, детское и спортивное оборудование устарело. Сквер занимает площадь в 3 тыс. кв. метров у дома Бакста.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы борются за зеленый участок Пулковского парка, который могут застроить.
Фото: "Пул 78" / Telegram
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