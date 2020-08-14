Петербуржцы борются за зеленый участок Пулковского парка, который могут застроить

На зеленых участках планируют построить ЗАГС, спортивный и этно-ремесленный комплексы.

Активисты борются за зеленый участок Пулковского парка, который "Газпром" планирует застроить. Вместо деревьев здесь планируют возвести спортивный комплекс, рядом – ЗАГС и этно-ремесленный комплекс. Формально эти участки не являются территорией парка, но внешне ничем не отличаются.

Разрешения на строительство нет, на данный момент мы связывались с начальником стройки, выясняли, почему стоит забор, на щите нет номера разрешения на строительство, он сказал, что выдан ордер ГАТИ. Выяснилось, что это не так. Екатерина Ильина, местная жительница

Жители рассказали Piter.tv, что недовольны тем, что их мнение по реконструкции парка никто не спросил.

Мы не против того, чтобы для детей был построен спортивный комплекс. Мы за то, чтобы наши дети занимались. Дети точно так же могут ходить и в те комплексы, которые будут построены на месте пустырей, заброшенных мест и так далее. Наша позиция такова: мы исключительно против того, чтобы за счет зеленой зоны выстраивался детский спортивный комплекс. Андрей Градский, местный житель

Жители создали петицию против вырубки деревьев и собрали около 1000 подписей оффлайн. Piter.TV продолжит следить за ситуацией в Пулковском парке.

Фото и видео: Piter.TV