Проект благоустройства Пулковского парка появится в 2021 году

Концепций благоустройства предлагают много.

На благоустройства Пулковского парка, проект которого подготовят к 2021 году, потратят около 800 миллионов рублей, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Уточняется, что концепций благоустройства много, горожане также смогут предложить свои идеи на общественных слушаниях. Деньги на реализацию проекта пойдут из бюджета города и инвестиций. Напомним, что сейчас в парке завершаются работы по освещению.

Ранее мы писали, что Гатчинский парк возвращается к прежнему режиму работы.

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