Гатчинский парк возвращается к прежнему режиму работы

С субботы, 1 августа, Гатчинский парк отменяет режим входа по билетам. Все желающие вновь смогут прогуляться по окрестностям дворца в свободном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Гатчина".

Таким образом, проход в парк с улицы Нестерова будет заново открыт. Посетителей ждут на территории с 6 утра до 10 вечера.

Также в парк можно будет зайти, воспользовавшись входами у Арсенального каре, Типографии, Березовых ворот, Черных ворот.

Добавим, что "масочный" режим в парке будет сохранен.

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Фото: spb-guide.ru