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Гатчинский парк возвращается к прежнему режиму работы
Сегодня, 14:04
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Гатчинский парк возвращается к прежнему режиму работы

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С субботы, 1 августа, Гатчинский парк отменяет режим входа по билетам. Все желающие вновь смогут прогуляться по окрестностям дворца в свободном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Гатчина".

Таким образом, проход в парк с улицы Нестерова будет заново открыт. Посетителей ждут на территории с 6 утра до 10 вечера.

Также в парк можно будет зайти, воспользовавшись входами у Арсенального каре, Типографии,  Березовых ворот, Черных ворот.

Добавим, что "масочный" режим в парке  будет сохранен.

Ранее мы рассказали о том, что более 900 туристов посетили Ленобласть с начала года.

Фото: spb-guide.ru

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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