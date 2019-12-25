Более 900 туристов посетили Ленобласть с начала года

Гости региона чаще всего предпочитают активный отдых.

За первые 6 месяцев текущего года в 47-ом регионе побывало около 960 тысяч туристов. Об этом сообщила пресс-служба областного комитета по туризму.

Большая часть путешественников приехала из Петербурга, Москвы и Московской области. Ленинградская область привлекает их разнообразием активного отдыха: здесь есть все для экстрималов и любителей здорового образа жизни. Так, туристы проводят время за велопрогулками, катанием на лыжах, серфах, байдарках, каяках и рафтах. Многие ходят в походы, веревочные парки, занимаются дайвингом и катанием на лошадях.

Добавим, что на начало июня "туристический индекс" региона составил 100,7%. Кроме того, выросли цены на проживание – гостиницы повысили цены за номера на 8% по сравнению с прошлогодними предложениями.

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