Жители Ленобласти смогут поздравить регион с 93-летием

Свою любовь к родине можно выразить в любой форме.

Власти Ленинградской области предложили местным жителям участие в конкурсе запустили конкурс #МоядушаЛенобласть в преддверии дня рождения региона. В скором времени исполнится 93 года со дня образования региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного правительства.

Участникам необходимо разместись на своей странице ВКонтакте пост с приятными пожеланиями родному региону в свободной форме, прикрепив хештег с названием конкурса.

Свои творческие работы ленинградцы могут предложить до 31 августа.

Ранее мы рассказали о том, что в четверг в Ленобласти ожидаются сильные ливни и град.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области