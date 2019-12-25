В четверг в Ленобласти ожидаются сильные ливни и град

Штормовое предупреждение продлится до пятницы включительно.

В четверг, 30 июля, на территории Ленинградской области продолжатся ливни и грозы. Синоптики прогнозируют очередное штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Также грозовые облака принесут в регион град и сильный ветер. Его порывы достигнут 18 м/с. Ожидается, что аналогичная погода не отступит и в пятницу.

На период штормового предупреждения жителям рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не топить печи и держаться подальше от антенн. Также желательно воздержаться от использования электроприборов.

Кроме того, необходимо соблюдать осторожность за рулем. Поездки на мотоцикле и велосипеде крайне нежелательны.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге закрывают парки и сады из-за усиливающегося ветра.

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