В Петербурге закрывают парки и сады из-за усиливающегося ветра

МЧС предупредил город о новой порции шторма.

Около полудня в среду, 29 июля, в Петербурге начали закрывать парки и сады из-за надвигающегося сильного ветра. Об этом сообщили в городском комблаге.

Зеленые зоны сделали недоступными для посетителей из-за предупреждения МЧС о мощном ветре и дождях, чтобы предотвратить травмирование людей падающими ветками или даже деревьями. Сады и парки без оград в ведомстве настоятельно рекомендовали обходить.

Штормовое предупреждение объявили также и в Ленобласти.

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