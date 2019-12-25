В Петербурге объявили штормовое предупреждение

Спасатели просят жителей города по возможности оставаться дома.

В среду, 29 июля, в Петербурге продолжится разгул стихии, который начался во вторник. В пресс-службе ГУ МЧС России по городу и Ленобласти объявили штормовое предупреждение и попросили горожан по возможности оставаться дома.

По прогнозам синоптиков, в этот день ожидаются ливни с грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигать 15-18 м/с. Местами пройдет град.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сделал аналогичный прогноз. Он заявил, что влияние циклона на синоптическую ситуацию в Петербурге сегодня усилится. Температура воздуха днем составит +20…+22 градусов.

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