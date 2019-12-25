29 июля в Петербурге снова ожидаются ливни и грозы

Температура воздуха составит +20…+22 градусов.

В среду, 29 июля, влияние циклона на синоптическую ситуацию в Петербурге усилится. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут ливневые дожди с грозами, местами сильные. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +20…+22 градусов. В Ленобласти ожидается +19…+24 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут.

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