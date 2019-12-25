Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут

Устранением подтоплений занимались 53 бригады "Водоканала".

Во вторник, 28 июля, в Петербурге в течение 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков. На дороги вылилось 30 мм воды при среднем значении 80 мм. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В этот день специалисты предприятия получили 109 заявок от жителей города. Устранением подтоплений занимались 53 бригады.

В некоторых районах Петербурга ливень прошел в паре с ураганным ветром. Сотрудники МЧС помогали двум пассажирам такси выбраться из озера на дороге и дважды убирали упавшие деревья.

В среду петербуржцам также придется столкнуться с разгулом стихии. Синоптики снова обещают ливни и грозы.

Ранее мы писали, что шторм валит деревья и затапливает дороги в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Рябкова, Роман Роман; Колпинский район (Колпино, Санкт-Петербург) / Лина Прудникова