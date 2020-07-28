Шторм валит деревья и затапливает дороги в Петербурге

Под мостом на проспекте Народного Ополчения образовался настоящий потоп, а в Колпино дерево упало прямо на окна дома.

Во вторник, 28 июля, на Петербург обрушилась непогода. Сильный ветер валит деревья в городе, а ливень затапливает дороги. Горожане поделились в сети фото и видео с последствиями разгула стихии.

Так, один из очевидцев смог зафиксировать на видео момент падения дерева в Колпино. Оно упало прямо на окна дома и по счастливой случайности не задело припаркованный рядом автомобиль. На записи можно услышать грохот, который раздался во время падения дерева.

В свою очередь на проспекте Народного Ополчения автомобилистам пришлось буквально плыть по дороге. Под железнодорожным мостом образовался настоящий потоп. Некоторые машины практически наполовину погрузились в воду.

Похожая ситуация случилась на проспекте Энгельса, где вода бьет из подземного паркинга.

Также затопило дорогу возле ТРК "Континент" на проспекте Стачек.

Ранее мы писали, что в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Рябкова, Кирилл Михайлов, Роман Роман

Фото, видео: ВКонтакте / Колпинский район (Колпино, Санкт-Петербург) / Лина Прудникова