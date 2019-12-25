В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Синоптики предупреждают горожан о ливнях, грозах и сильном ветре.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом пишет пресс-служба Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в городе могут пройти ливни с грозами и сильным ветром. В связи со сложившимися неблагоприятными метеорологическими условиями высок риск возникновения ДТП, повреждений на линиях электропередач и линиях связи, возникновения аварий на объектах ЖКХ. Существует вероятность подтоплений.

Спасатели призывают горожан воздержаться от разведения костров, походов в лес и выхода на воду. При грозе лучше оставаться дома, закрыть все окна и держаться подальше от электропроводки и антенн. На открытой местности не рекомендуется использовать зонты и прятаться под высокие деревья, особенно одинокие.

Ранее петербургские спасатели назвали три самых опасных места при грозе.

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