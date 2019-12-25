Петербургские спасатели назвали три самых опасных места при грозе

В этот период времени строго запрещено находиться на возвышенностях или под высокими объектами.

В Петербурге начался сезон гроз. В этот период времени горожанам нужно быть предельно осторожными, чтобы не попасть в беду. Командир объединения добровольных спасателей "Экстремум" Александр Хайтин в беседе с 78.ru рассказал, как вести себя в грозу, и где найти безопасное место для укрытия.

По словам специалиста, во время грозы строго запрещено находиться на возвышенностях или под высокими объектами. Вы в опасности, даже если стоите на небольшом холмике или под самым высоким деревом.

Находиться вне дома во время грозы в Петербурге намного безопаснее, чем в Ленобласти, поскольку на многих домах установлены громоотводы. Однако шанс стать мишенью молнии значительно повышается на открытом пространстве, например, в парке.

В четверг, 18 июня, в Петербурге разыгралась нешуточная буря, во время которой погибли два человека. Одним из погибших стал 6-летний мальчик, в которого ударила молния. В этот момент ребенок с родителями и братом находился на берегу Финского залива.

Как заявил Александр Хайтин, когда началась гроза, петербуржцам нужно было срочно уходить с пляжа. В свою очередь мальчик стоял под зонтом вместе с бабушкой и братом. Любой предмет, который увеличивает высоту, опасен. Если вы не успеваете уйти, срочно убегайте под самые не высокие деревья.

По словам кадета МЧС, основателя академии подводного спорта "Северная жемчужина" Никиты Лисковца, самыми опасными в период грозы являются три места – водоемы, леса и поля. Если вы один стоите в поле, то молния ударит именно в вас. Если оказались там, где много деревьев, нужно максимально далеко отойти. Желательно, положить под себя что-то резиновое. "Если вы в резиновых сапогах — вам очень повезло", - отметил Лисковец.

Он также заявил, что украшения не притягивают молнию. Единственное, что ее притягивает – это высота. В городской среде наиболее опасны высоковольтные столбы. Шаровая молния катится шаром по земле. От нее нужно немедленно удаляться.

Бывают случаи, когда молния может ударить в автомобиль. При этом резина шин связана с асфальтом, через нее разряд практически мгновенно уходит в землю. В этом случае чаще всего страдает электроника. Специалист добавил, что для молнии нет разницы – движется объект или нет.

Если гроза застала вас на пляже, стоит сесть между деревьями, подальше от высокого места. Также необходимо уйти с ровной местности. Если вы в этот момент находитесь в воде, то срочно выбегайте из нее, потому что разряд бьет по всей поверхности воды. На летальный исход могут повлиять мокрые ноги.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Трибунский