Ураган в Петербурге 18 июня унес жизни двух людей

Также в одном из районов отключилось электричество, деревья повредили 7 автомобилей, ливень залил улицы Петербурга.

Вечером 18 июня Петербург находился во власти непогоды: в городе были грозы, ливни, град и сильный порывистый ветер. В Петербурге частично оказались затоплены участки некоторых проезжих частей, в частности, Синопской, Дворцовой, Воскресенской набережных, Московского проспекта. Последствия разгула стихии устраняли несколько часов. В этом коммунальным службам города помогали спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На ликвидацию последствий урагана пожарно-спасательные подразделения совершили 54 выезда, 15 из них на оказание помощи бригадам ГУП "Водоканал". Также были устранены последствия 25 случаев падения деревьев (7 из них на машины). В Петроградском районе дерево упало на машину, где находилась женщина, из автомобиля её вытаскивали спасатели

На строительной площадке в Красногвардейском районе порывом ветра повалило строительный кран высотой 54 метра. Спасатели вытащили из кабины рабочего, он получил тяжелые травмы, врачи не смогли его спасти. Также от удара молнией погиб 7-летний мальчик. При этом пострадали находившиеся рядом женщина и ребенок, они были госпитализированы.

В Василеостровском районе из-за грозы произошло отключение электроснабжения в 54 жилых домах. Ещё были задержаны 6 электричек. Все работы спасатели и аварийные службы завершили только к полуночи.

Видео: Piter.TV