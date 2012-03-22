На стройплощадке в ЖК "Цветной город" рухнул строительный кран

Вечером в четверг очевидцы поделились фотографиями инцидента на территории стройки в Красногвардейском районе.
Сообщается, что от сильных порывов ветра упал башенный кран. Был ли внутри крановщик, неизвестно. Однако свидетели уточняют, что на место прибыли кареты скорой помощи и реанимации. Достоверной информации о пострадавших также не поступало.
Издание "Фонтанка" сообщила, что сейчас на месте проводится служебная проверка.
Напомним, что МЧС предупреждало горожан о надвигающейся на Петербург грозе.
Фото: vk.com/spb_today
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