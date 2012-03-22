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На стройплощадке в ЖК "Цветной город" рухнул строительный кран
Сегодня, 22:40
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smirenny

На стройплощадке в ЖК "Цветной город" рухнул строительный кран

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Был ли внутри крановщик, неизвестно.

Вечером в четверг очевидцы поделились фотографиями инцидента на территории стройки в Красногвардейском районе. 

Сообщается, что от сильных порывов ветра упал башенный кран. Был ли внутри крановщик, неизвестно. Однако свидетели уточняют, что на место прибыли кареты скорой помощи и реанимации. Достоверной информации о пострадавших также не поступало. 

Издание "Фонтанка" сообщила, что сейчас на месте проводится служебная проверка. 

Напомним, что МЧС предупреждало горожан о надвигающейся на Петербург грозе.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: на стройке упал кран
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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