На стройплощадке в ЖК "Цветной город" рухнул строительный кран

Был ли внутри крановщик, неизвестно.

Вечером в четверг очевидцы поделились фотографиями инцидента на территории стройки в Красногвардейском районе.

Сообщается, что от сильных порывов ветра упал башенный кран. Был ли внутри крановщик, неизвестно. Однако свидетели уточняют, что на место прибыли кареты скорой помощи и реанимации. Достоверной информации о пострадавших также не поступало.

Издание "Фонтанка" сообщила, что сейчас на месте проводится служебная проверка.

Напомним, что МЧС предупреждало горожан о надвигающейся на Петербург грозе.

Фото: vk.com/spb_today