Дядя погибшего от молнии у Финского залива мальчика: "Его отец плакал всю ночь"

Отцу мальчика нужно ехать к следователю, а он до сих пор не может встать с кровати, так как обессилел от горя.

Отец мальчика, который накануне вечером погиб от удара молнии у Финского залива, до сих пор не может прийти в себя от горя и не встает с кровати. Об этом 78.ru рассказал дядя погибшего.

Отец целую ночь проплакал <…>Не знаю, как он поедет к следователю. дядя погибшего ребенка

Он рассказал, что его мать (бабушка двух мальчиков-близнецов) гуляла на пляже недалеко от Сидоровского канала. Все втроем они были под зонтом, в который и ударила молния. Один из детей погиб, второго мальчика и бабушку тоже задело, но они остались живы. Бабушка находится в больнице.

Ураган в Петербурге 18 июня унес жизни двух людей.

Видео: 78.ru