Дядя погибшего от молнии у Финского залива мальчика: "Его отец плакал всю ночь"

Отец мальчика, который накануне вечером погиб от удара молнии у Финского залива, до сих пор не может прийти в себя от горя и не встает с кровати. Об этом 78.ru рассказал дядя погибшего.
Отец целую ночь проплакал <…>Не знаю, как он поедет к следователю.
дядя погибшего ребенка
Он рассказал, что его мать (бабушка двух мальчиков-близнецов) гуляла на пляже недалеко от Сидоровского канала. Все втроем они были под зонтом, в который и ударила молния. Один из детей погиб, второго мальчика и бабушку тоже задело, но они остались живы. Бабушка находится в больнице.
Ураган в Петербурге 18 июня унес жизни двух людей.
Видео: 78.ru
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