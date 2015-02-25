К Петербургу приближается гроза

Погода ухудшится через час-два.

В ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ближайшие час-два в Северной столице ожидается гроза. Кроме того, напомним, "желтый" уровень опасности объявлен 19 и 20 июня. Завтра с 09:00 до 21:00 пройдут сильные дожди. А до 18:00 пятницы будет бушевать ветер, скорость которого достигнет 15-18 м/с.

Петербургская администрация рекомендует автомобилистам соблюдать особую осторожность и минимизировать передвижение на личном транспорте. Для пешеходов тоже рекомендованы повышенное внимание и осмотрительность.

Ранее мы сообщили о том, что кактус весом в 200 килограммов упал в Ботаническом саду Петра Великого.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)