  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К Петербургу приближается гроза
Сегодня, 20:54
120
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К Петербургу приближается гроза

0 0

Погода ухудшится через час-два.

В ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ближайшие час-два в Северной столице ожидается гроза. Кроме того, напомним, "желтый" уровень опасности объявлен 19 и 20 июня. Завтра с 09:00 до 21:00 пройдут сильные дожди. А до 18:00 пятницы будет бушевать ветер, скорость которого достигнет 15-18 м/с. 

Петербургская администрация рекомендует автомобилистам соблюдать особую осторожность и минимизировать передвижение на личном транспорте. Для пешеходов тоже рекомендованы повышенное внимание и осмотрительность. 

Ранее мы сообщили о том, что кактус весом в 200 килограммов упал в Ботаническом саду Петра Великого. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: гроза, ухудшение погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии