"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 19 июня

Начиная с 21:00 19 июня до 18:00 20 июня, этот же уровень предупреждения сохранится в связи с усилением ветра, скорость которого местами может составлять 15-18 м/с.

Росгидрометцентр объявил в Петербурге "желтый" уровень погодной опасности на 19 июня с 9:00 до 21:00 из-за ожидаемых интенсивных осадков.

Затем, начиная с 21:00 19 июня до 18:00 20 июня, этот же уровень предупреждения сохранится в связи с усилением ветра, скорость которого местами может составлять 15-18 м/с.

"Желтый" уровень предупреждает о погодных условиях повышенной потенциальной угрозы. Администрация города настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать особую осторожность и минимизировать передвижение личным транспортом, учитывая высокий риск аварийных ситуаций. Для пешеходов также рекомендовано повышенное внимание и осмотрительность.

Ранее мы сообщили о том, что в среду после полудня в Петербурге ожидаются дожди и грозы.

Фото: Piter.TV