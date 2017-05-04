В среду после полудня в Петербурге ожидаются дожди и грозы

Температура достигнет +19…+21°, в Ленобласти +17…+22°.

В среду, 18 июня, на погоду в Петербурге окажет влияние обширная зона пониженного атмосферного давления. В первой половине дня прогнозируется облачность с прояснениями, а после 12:00 местами пройдут дожди. В отдельных районах, преимущественно на юге, прогремят грозы, как сообщают синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура достигнет +19…+21°, в Ленобласти +17…+22°. Порывы западного ветра составят 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы сообщили о том, что синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве до конца июня. По словам эксперта, не стоит ждать жары в столице до конца месяца. Он подчеркнул, что холодный воздух задержится на европейской территории до юга, а дожди будут идти практически каждый день.

Фото: Piter.TV