Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве до конца июня

По словам эксперта, жителям столицы не стоит ждать жары.

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве до конца июня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, не стоит ждать жары в столице до конца месяца. Он подчеркнул, что холодный воздух задержится на европейской территории до юга, а дожди будут идти практически каждый день. Шувалов добавил, что на следующей неделе возможно небольшое повышение температуры, а после этого с севера опять придет арктическая воздушная масса.

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Фото: Piter.tv