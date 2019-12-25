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"Желтый" уровень опасности из-за грозы и ветра объявлен в Петербурге 8 июля
Сегодня, 14:47
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"Желтый" уровень опасности из-за грозы и ветра объявлен в Петербурге 8 июля

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Порывы ветра могут достигать до 15-18 м/с.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, с 13:00 до 21:00 8 июля ожидаются грозы и сильный ветер, его порывы могут достигать до 15-18 м/с. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге восстановили систему наружного освещения после пятничного шторма. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ветер, гроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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