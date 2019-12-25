"Желтый" уровень опасности из-за грозы и ветра объявлен в Петербурге 8 июля

Порывы ветра могут достигать до 15-18 м/с.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, с 13:00 до 21:00 8 июля ожидаются грозы и сильный ветер, его порывы могут достигать до 15-18 м/с.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге восстановили систему наружного освещения после пятничного шторма.

Фото: Piter.TV