Родители убитого молнией мальчика работают кассиром и паяльщиком

Ребенок во время грозы прятался под бабушкиным зонтиком.

В четверг, 18 июня, на берегу Финского залива разыгралась трагедия. Во время грозы молнией убило 6-летнего мальчика. Источник в правоохранительных органах сообщил Piter.TV подробности происшествия.

Инцидент произошел на набережной Сидоровского канала в Ломоносове. Очевидцы рассказали, что погибший отдыхал на пляже вместе с родителями и братом. Во время грозы он спрятался под бабушкин зонтик. Именно в него и ударила молния.

Мать ребенка работает кассиром в магазине одной из российских торговых сетей. Отец трудится паяльщиком в ОАО. Брат погибшего остался невредим.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб