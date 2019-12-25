В Ленобласти объявили штормовое предупреждение

Дожди и грозы ожидаются с 15-18 часов.

Согласно штормовому предупреждению №16 ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 29 июля в Ленобласти ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Начиная с 15-18 часов местами по Ленинградской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. В такую погоду спасатели советуют оставаться дома, либо при нахождении на улице, обходить шаткие конструкции и деревья.

В Петербурге также объявили штормовое предупреждение.

Фото: Piter.TV