"Метрострой" выходит на московский рынок благодаря "Надежде"

Часть оборудования компания перевозит из Петербурга и Москву.

Генеральный директор "Метростроя" Николай Александров рассказал, что компания может начать искать выход на московский рынок из-за простоя в Петербурге. На данный момент обсуждается переправка проходческого щита "Надежда", который продлил подземку Северной столицы до "Беговой". С помощью устройства предприятие планирует участвовать в конкурсе на строительство участка на большой кольцевой линии. Специалисты заявили, что смогут найти применение для оборудования в Москве.

Напомним, что накануне в Смольном сообщили, что Правительство готово заказать продолжение "зеленой "ветки метро до "Планерной".Стоимость объекта оценивается в 296 миллионов рублей. В июне 2018 года КРТИ заказал актуализацию проекта за данную сумму у компании "Ленметрогипротранс".

Напомним, что в Доме офицеров на Литейном проходят обыски по делу о хищении и незаконной аренде.

Фото: Piter.tv