ФСБ задержала в Петербурге бизнесмена по делу "Метростроя"

По версии следствия, он пытался оказать влияние

Сотрудники ФСБ и СК провели обыск в элитном апарт-отеле "Кристалл" в Репино и задержали там бизнесмена по фамилии Керимов. Задержание связано с делом петербургского "Метростроя" и его акционером Николаем Александровым. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным "Фонтанки", задержанный Керимов пробовал оказать влияние на ход следствия по данному делу. Теперь и в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Николай Александров был задержан 3 апреля, так как он подозревается в растрате в особо крупном размере.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга