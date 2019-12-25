Экс-главу "Метростроя" перевели из СИЗО под домашний арест

В четырех стенах Александров пробудет до 9 мая.

Санкт-Петербургский городской суд решил перевести экс-главу "Метростроя" Николая Александрова из СИЗО под домашний арест. Таким образом, инстанция изменила постановление Фрунзенского районного суда, сообщили в объединенной пресс-службе городских учреждений.

Теперь Александров пробудет в четырех стенах до 9 мая.

Напомним, что бывший гендиректор организации проходит фигурантом по двум уголовным делам о растрате. Вероятнее всего, Александров заключил фиктивные договоры на строительство "фиолетовой" ветки петербургского метро и похищал выделенные по контрактам средства.

Ранее в Петербурге арестовали имущество Александрова.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга