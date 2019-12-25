В Петербурге арестовали имущество экс-главы "Метростроя" Александрова

Сам Александров под арестом пробудет до 5 июня.

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал имущество бывшего главы "Метростроя" Николая Александрова, проходящего фигурантом по двум уголовным делам о растрате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Какое именно имущество Александрова попало под арест, не отмечается. Кроме того, "Метрострой" пока не признали потерпевшей стороной по делам в отношении экс-главы. Александрова заключили под стражу в конце прошлого года, предполагается, что он заключил фиктивный договор на строительство Фрунзенского радиуса петербургского метро. Под видом поставки сырья по госконтракту на самом деле похищались выделенные средства. После небольшой побывки под домашним арестом Александрова снова арестовали по второму уголовному делу о растрате.

Ранее мы рассказывали, что суд освободил главреда FinNews Шевченко из-под домашнего ареста.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга