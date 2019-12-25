Суд освободил главреда FinNews Шевченко из-под домашнего ареста

В инстанции решили не лишать подсудимого получения дохода в условиях кризиса и изменили меру на запрет определенных действий.

Василеостровский районный суд Петербурга освободил журналиста Владимира Шевченко, заведующего порталом FinNews, из-под домашнего ареста. Мера, как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, изменена в связи с режимом повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Из-за экономического кризиса в суде решили не лишать подсудимого получения дохода или пособия по безработице.

Как сообщили в пресс-службе, теперь Шевченко нельзя покидать свое жилище с восьми вечера до восьми утра, а также общаться с участниками производства по делу за исключением семьи и адвокатов. Запрет определенных действий будет работать в отношении журналиста до 5 августа.

Шевченко арестовали в феврале прошлого года. Еще годом раньше журналист разместил на своем портале порочащую информацию о Россельхозбанке и взамен предложил представителям банка выплачивать ему ежемесячную крупную сумму, чтобы на сайте не появлялись новые негативные сведения. В марте 2018 года банк и Шевченко договорились о переводе журналисту 600 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV