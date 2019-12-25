Переводчицу с узбекского языка осудят за заведомо неправильный перевод в суде

Женщина переводила протоколы по уголовному делу об убийстве.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении судебной переводчицы с узбекского языка, сообщили в пресс-службе ведомства. Женщину обвиняет в заведомо ложном переводе в суде.

Как считает следствие, с августа по октябрь прошлого года переводчица была допущена к участию в судебном следствии по делу об убийстве. Переводя с русского на узбекский некоторые документы и протоколы заседания, женщина намеренно исказила текст. Несоответствующие по смыслу переводы она направила в суд.

Дело переводчицы рассмотрит Невский районный суд.

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Фото: Piter.TV