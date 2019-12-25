Экс-сотрудник магазина электроники пойдет под суд за украденную со склада технику

Мужчина украл товаров на 1,7 млн рублей.

Петербуржца осудят за кражу в особо крупном размере, соответствующее обвинительное заключение утвердила прокуратура Невского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемый работал в магазине электроники и техники Эльдорадо".Как считает следствие, в один день мужчина проник на склад, куда ему, как сотруднику, был открыт доступ, и похитил различные товары на сумму свыше 1,7 миллионов рублей.

Дело грабителя рассмотрит Невский районный суд.

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