Петербуржец, выбросивший из окна собаку, пойдет под суд

Уголовное дело подлежит направлению в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в Петербурге осудят горожанина, выбросившего из окна собаку. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел Зины Портновой. По данным следствия, экс-кинолог ранее сам забрал собаку из приюта, а год спустя выбросил её из окна на четвертом этаже. Как оказалось, мужчина намотал вокруг шеи питомца скотч, а уже после скинул вниз. Животное получило серьезные увечья.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком обращении с животным.

Ранее мы сообщали о том, что в квартире на Приморском проспекте нашли изрезанный труп пенсионера.

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