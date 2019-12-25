Петербуржец, выбросивший из окна собаку, пойдет под суд

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что в Петербурге осудят горожанина, выбросившего из окна собаку. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Инцидент произошел Зины Портновой. По данным следствия, экс-кинолог ранее сам забрал собаку из приюта, а год спустя выбросил её из окна на четвертом этаже. Как оказалось, мужчина намотал вокруг шеи питомца скотч, а уже после скинул вниз. Животное получило серьезные увечья.
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком обращении с животным.
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Фото:pixabay
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