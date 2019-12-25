В квартире на Приморском проспекте нашли изрезанный труп пенсионера

По подозрению в совершении преступления задержали безработного.

В воскресенье, 12 апреля, в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что в парадной дома №151 на Приморском проспекте лежит человек. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили труп 64-летнего мужчины в одной из квартир указанного дома. На теле умершего нашли многочисленные колото-резаные ранения.

По подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего безработного мужчину. С места происшествия были изъяты отпечатки пальцев, два осколка бутылки и другие улики. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мы писали, что на Маршала Жукова мужчину столкнули с лестницы во время ссоры.

Фото: Piter.TV