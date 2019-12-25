На Маршала Жукова мужчину столкнули с лестницы во время ссоры

Потерпевший скончался от полученных травм.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля в полицию поступил звонок. Сообщалось, что на улице у общежития в д. 22 по пр. Маршала Жукова лежит труп мужчины.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались двое безработных братьев.

Установлено, что они избили мужчину на лестничной площадке 14-го этажа во время ссоры, а затем столкнули с лестницы.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники завернули тело в ковёр и сбросили его по пожарной лестнице.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в канаве в Мурино нашли труп 68-летней женщины.

Фото: Pixabay