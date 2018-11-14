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В Доме офицеров на Литейном проходят обыски по делу о хищении и незаконной аренде
Сегодня, 13:46
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lesjasap

В Доме офицеров на Литейном проходят обыски по делу о хищении и незаконной аренде

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Представителей закона интересует документация.

Правоохранительные органы Петербурга проводят обыски в Доме Офицеров на Литейном проспекте. Причиной проведения оперативных мероприятий в учреждении связаны с расследованием дела о незаконной аренде. Проверка организована специалистами Западного военного округа, ФСБ и МВД.

По версии следствия, глава Дома офицеров Наталья Богатырева могла превысить полномочия. Ущерб от нелегальной сдачи в аренду оценен в 10 миллионов рублей. Также чиновнице вменяется хищение денежных средств.

Напомним, что Наталья Богатырева в 2018 году стал лауреатом петербургской премии "Женщина года".

Ранее Piter.tv писал о том, что в 26 школе на Товарищеском появился мемориал подполковнику Масону.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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