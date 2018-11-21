В 26 школе на Товарищеском появился мемориал подполковнику Масону

Офицер участвовал в чеченских и афганской войнах.

В Невском районе Петербурга появилась мемориальная доска в честь подполковника Масона А.С. Офицер участвовал в первой и второй чеченских войнах. Он погиб в 2001 году, получив ранение. Память героя решили почтить в 26 школе, расположенной по Товарищескому проспекту.

Стоит отметить, что офицер награжден двумя орденами Мужества. Второй он получил посмертно в 2002 году. Также в его арсенале - другие советские и российские медали. Среди них - орден "За заслуги перед Отечеством второй степени".

Фото: Piter.tv