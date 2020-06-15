Мемориальную доску Каравайчуку установили в Петербурге

В этом здании композитор прожил восемьдесят лет, здесь он создавал свои произведения.

В воскресенье, 20 июня, на 15-ой линии Васильевского острова на доме 48, где жил композитор Олег Каравайчук, появилась мемориальная доска.

В этом здании Каравайчук прожил восемьдесят лет, здесь он создавал свои произведения. Известно, что он вел замкнутый образ жизни и жил вместе с матерью.

Композитор родился в Киеве в семье скрипача. К девяти годам он уже выступал с исполнением собственного музыкального сочинения на сцене Московской консерватории. Скончался Олег Каравайчук 3 июня 2016 года в Петербурге.

Награжден премией "Золотой овен" и премией Сергея Курехина. Номинирован на премию "Степной волк".

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