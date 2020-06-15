  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мемориальную доску Каравайчуку установили в Петербурге
Сегодня, 19:18
107
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Мемориальную доску Каравайчуку установили в Петербурге

0 0

В этом здании композитор прожил восемьдесят лет, здесь он создавал свои произведения.

В воскресенье, 20 июня, на 15-ой линии Васильевского острова на доме 48, где жил композитор Олег Каравайчук, появилась мемориальная доска. 

В этом здании Каравайчук прожил восемьдесят лет, здесь он создавал свои произведения. Известно, что он вел замкнутый образ жизни и жил вместе с матерью. 

Композитор родился в Киеве в семье скрипача. К девяти годам он уже выступал с исполнением собственного музыкального сочинения на сцене Московской консерватории. Скончался Олег Каравайчук 3 июня 2016 года в Петербурге.

Награжден премией "Золотой овен" и премией Сергея Курехина. Номинирован на премию "Степной волк".

Писатель Захар Прилепин объяснил феномен необычайного интереса к Бузовой. Он уверен, что повышенное внимание к звезде со стороны СМИ и аудитории касается общей информационной повестки.

Фото: 

Теги: композитор олег каравайчук, мемориальная табличка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии