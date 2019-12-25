Писатель Захар Прилепин объяснил феномен необычайного интереса к Бузовой

Он уверен, что повышенное внимание к звезде со стороны СМИ и аудитории касается общей информационной повестки.

Феномен необычайного интереса к Ольге Бузовой имеет аналоги в российской истории. Такое заявление сделал писатель Захар Прилепин на презентации проекта "Белая Индия" во МХАТе имени Горького. Видеозапись доступна на YouTube.

В пример Прилепин привел 80-е гг. прошлого столетия, когда рок-движение вдруг сделали "суперреволюционерами". Также писатель вспомнил об отношении Иосифа Сталина к Александру Вертинскому. Он напомнил, что эстрадный артист и композитор картавил, принимал наркотики и эмигрировал с белогвардейцами. Не смотря на это, его пригласили в Советский Союз, дали квартиру и позволили гастролировать и сниматься в фильмах.

Прилепин также отреагировал на возмущения общества по поводу выступлений Бузовой во МХАТе. Он заявил, что это дело режиссера, кого на какую роль звать. По его мнению, непрофессионалы появлялись во многих проектах и призвал общество переосмыслить ситуацию и задуматься, почему мы смотрим сериалы и голубые огоньки уже десятилетия, а "обидеться" решили только сейчас.

Ранее мы писали, что Бузова улетела из России после скандала с Губерниевым.

Фото: Facebook / Захар Прилепин