Бузова улетела из России после скандала с Губерниевым

Она расплакалась в прямом эфире "Матч ТВ" после нападок коллеги.

Телеведущая и певица Ольга Бузова покинула Россию после скандала с Дмитрием Губерниевым. Подписчики предположили, что она улетела в Милан. С какой целью Ольга покинула страну и на какой срок, пока неизвестно.

Хорошими делами прославиться нельзя! К сожалению. Да, мне по-прежнему делают больно. Люди, которые были рождены "мужчинами". Главное – оставаться самим собой. Всем мира и добра! Написала Ольга под фотографией, где она позирует возле самолета

Скандал Бузовой с Губерниевым произошел во время прямого эфира на "Матч ТВ". Ольга расплакалась после того, как Дмитрий спросил: перестала ли она пить коньяк по утрам. В ответ она назвала коллегу "дном" и "не мужчиной".

После этого на странице генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки в Instagram появилась информация, что Губерниева временно отстранили от эфиров. Канделаки подтвердила, что Бузова пришла на "Матч ТВ" в состоянии алкогольного опьянения, однако она уверена, что Дмитрию никто не давал права так общаться с ней. Вскоре Stories была удалена.

Губерниев опроверг эту информацию, заявив, что его никто не отстранял от эфиров.

Фото: Instagram / buzova86