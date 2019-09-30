Вандал испортил памятную табличку на 13-й Красноармейской улице

Местные жители с трудом, но вернули табличке первоначальный вид.

В минувшие выходные петербурженка, живущая в доме на 13-й Красноармейской улице, заметила испорченную мемориальную табличку: маленькая жестяная память о жившем в доме слесаре Фрице Панкоке, расстрелянном и реабилитированном,оказалась исписана словами "Враг народа". Об этом Лидия Петрова рассказала на своей странице в Facebook.

Кто, кто эти люди? Что у них в головах?

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Днем позже женщина с радостью поделилась, что нестираемая поначалу надпись все же сошла, и табличке вернули первостепенный вид. Однако горожанке написал предполагаемый вандал, который пообещал содрать все похожие таблички в городе. В комментариях другие петербуржцы призвали не обращать внимания на тролля.

Еще одна петербурженка, Марина Демиденко, после новостей об испорченной табличке присоединилась к обходу всех адресов в Петербурге, где имеются таблички. Некоторым дощечкам понадобилась помощь из-за слоя краски, которым ее сдобрили коммунальщики.

Начался обход всех адресов в Петербурге, чистка и уход после зимы за всеми табличками. Вот это Маяковского, 3 - наш многострадальный адрес. петербурженка Марина Демиденко

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Фото: Лидия Петрова, Марина Демиденко / Facebook