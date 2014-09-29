Руководство института планирует привлечь к работе вандала.

Вандал оставил надпись на здании института ФСБ. Хулиган написал свою кличку на фасаде дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекторы ГАТИ на прошлой неделе во время мониторинга обнаружили нарушение на нежилом здании на проспекте Энергетиков. На нем была крупная надпись черной краской, предположительно, с кличкой вандала – "SEVAN". Пресс-служба ГАТИ

Специалисты обратились к ответственному за содержание здания. Надпись быстро смыли. Из-за особенностей материала фасада процедуру удаления придется повторить. Руководство института планирует привлечь к работе вандала. Сотрудники института по камерам видеонаблюдения нашли момент правонарушения, сейчас "художника" разыскивают.

Ранее мы писали, что неизвестный расписал обелиск братьям Броглио в парке "Монрепо".

Фото: пресс-служба ГАТИ