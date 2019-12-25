Неизвестный расписал обелиск братьям Броглио в парке "Монрепо"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту повреждения объекта культурного наследия.

Вандал повредил памятник в выборгском музее-заповеднике "Монрепо". Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию 17 июня обратился директор музея-заповедника "Парк Монрепо". Он сообщил, что 15 июня между 16:00 и 20:00 неизвестный, находясь на территории парка, нанёс надписи на обелиск братьям Броглио, который относится к объекту культурного наследия. Обелиск братьям Броглио установлен в 1827 году на скале в выборгском парке "Монрепо" в память о братьях Огюсте и Шарле Броглио (Брольи), погибших в сражениях наполеоновских войн.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту повреждения объекта культурного наследия.

В начале июне полицейские задержали двух молодых людей за граффити на историческом здании.

Фото: ВКонтакте/ Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"