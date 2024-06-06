Полицейские задержали двух молодых людей за граффити на историческом здании

Один из них привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и арестован на 14 суток.

В Петербурге полиция задержала двух молодых людей за граффити на историческом здании. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью в полицию от очевидца поступило сообщение о том, что двое молодых людей разрисовывают фасад дома 6 по 2-й Советской улице. Полицейские застали с поличным 21-летнего жителя Ставрополя и 19-летнего петербуржца. Оба были доставлены для разбирательства в отдел полиции, у них изъяты фломастеры и блокноты с изображением граффити.

Также было установлено, что здание, на фасад которого наносилось граффити, является объектом исторического и культурного наследия. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (Повреждение объекта культурного наследия).

Также полицейские выяснили, что непосредственно надпись на стену дома наносил петербуржец, а его приятель ассистировал. Сам "художник" допрошен в качестве подозреваемого и задержан. Его приятель привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и арестован на 14 суток.

Ранее стало известно, что выявлять граффити в Петербурге будут при помощи нейросетей.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти