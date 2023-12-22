Выявлять граффити в Петербурге будут при помощи нейросетей

Маршруты передвижения автомобилей, оборудованных нейросетевым комплексом "Городовой", были расширены. По данным представителей ГАТИ Петербурга, специалисты с помощью искусственного интеллекта выявляют нежелательные графические изображения на фасадах зданий.



С 15 апреля маршруты были дополнены более чем 200 точками, в которых могут быть обнаружены признаки нарушений. Жители города зафиксировали по этим адресам граффити начиная с начала весны. Нейросеть сможет подтвердить или опровергнуть наличие нарушений до начала мая, после чего будет выполнен повторный обход.





Благодаря введению семи дополнительных комплексов видеоаналитики в феврале, охват всех районов города за три-четыре недели стал возможен. Эти комплексы усилили работу одного "Городового", который использовался с прошлого лета. По результатам проверки нежилых зданий "Городовым" обнаружено более 250 нарушений правил благоустройства, из которых 1/5 была оперативно устранена после уплаты штрафа. Более 80% нарушений не зафиксированы повторно, что может свидетельствовать об их устранении со стороны ответственных владельцев объектов.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что с 26 по 30 апреля ограничивается движение транспорта по Кадетскому бульвару в Пушкине.