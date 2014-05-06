В Петербурге бизнесмену грозит 20 лет за роспись стен храма на Гжатской улице

54-летний вандал действовал по указке украинских мошенников.

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет вандал, обвиняемый в осквернении стен храма на Гжатской улице и фасадов зданий поблизости надписями дискредитирующего характера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступление было совершено в январе 2024 года. Как выяснилось, мотивом злоумышленника было желание вступить в запрещённую организацию. Он связался с её кураторами, которые дали ему задание нанести надписи на фасады городских зданий.

В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили ноутбук и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами запрещённой организации. Кроме того, установлено, что мужчина был готов принять участие в боевых действиях на стороне иностранного государства.

Материалы уголовных дел по двум статьям направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Piter.TV сообщал, что в магазине Петербурга двое дебоширов ради пары бутылок алкоголя открыли огонь.

Фото: Piter.TV