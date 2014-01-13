В магазине Петербурга двое дебоширов ради пары бутылок алкоголя открыли огонь

Всё произошло в универсаме на Планерной улице.

Полиция Приморского района Санкт-Петербурга задержала 20-летнего местного жителя, подозреваемого в хулиганстве в сетевом магазине, расположенном по адресу Планерная улица, дом 25.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21 февраля 2025 года в 12:34 директор магазина обратился в полицию с сообщением о том, что в торговом зале распылили перцовый баллончик.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что двое неизвестных, получив отказ в продаже алкогольной продукции, произвели 5 выстрелов в воздух из пневматического оружия, после чего ударили 22-летнего грузчика и распылили ему в лицо содержимое перцового баллончика. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.Пострадавший грузчик от медицинской помощи отказался.

В тот же день, в 18:00, в результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства, возле дома 52 по Богатырскому проспекту, был задержан неработающий 20-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного преступления. У него был изъят пневматический пистолет, который отправлен на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В настоящее время принимаются меры к установлению и задержанию второго нападавшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что ранее судимый житель Шушар отобрал три банки пива у прохожего на уголовный срок.

Видео: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области