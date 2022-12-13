В центре Петербурга установили памятную доску "командиру блокадного трамвая" Михаилу Сороке

В открытии мемориальной доски принимала участие внучка ветерана блокадного Ленинграда.

В центре Петербурга установили мемориальную табличку "командиру блокадного трамвая", начальнику Трамвайно-троллейбусного управления в годы ВОВ Михаилу Сороке. Памятную доску можно заметить на фасаде дома № 9-13 по 8-й Советской улице. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

Известно, что именно в этом доме начальник трамвайного парка прожил большую часть своей жизни. Каждый день он уходил отсюда на работу – руководить блокадным трамваем.

Михаил Сорока был удостоен ордена Красной Звезды. В открытии мемориальной доски принимала участие внучка ветерана блокадного Ленинграда Виктория Медведева.

Ранее на Piter.tv: в петербургском ЗакСе предложили эвакуировать памятники России из других стран.

Фото: Телеграм / Кирилл Поляков