В петербургском ЗакСе предложили эвакуировать памятники России из других стран

Комитет по законодательству ЗакСа одобрил федеральный законопроект по спасению исторических и культурных памятников России, которые находятся в других странах. Депутаты предложили в обязательном порядке эвакуировать их из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Речь идет о памятниках, которым угрожает повреждение или уничтожение. Причиной меры стали действия злоумышленников, которые за последний год снесли около 60 советских монументов в странах Евросоюза. Инциденты происходили в Финляндии, Латвии и Польше и других государствах.
Добавим, что инициативу поддержали и в Парламентской ассоциации Северо-Запада.
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Фото: pixabay
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