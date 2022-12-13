В петербургском ЗакСе предложили эвакуировать памятники России из других стран

Речь идет об объектах культурного наследия, которым угрожает повреждение или уничтожение.

Комитет по законодательству ЗакСа одобрил федеральный законопроект по спасению исторических и культурных памятников России, которые находятся в других странах. Депутаты предложили в обязательном порядке эвакуировать их из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Речь идет о памятниках, которым угрожает повреждение или уничтожение. Причиной меры стали действия злоумышленников, которые за последний год снесли около 60 советских монументов в странах Евросоюза. Инциденты происходили в Финляндии, Латвии и Польше и других государствах.

Добавим, что инициативу поддержали и в Парламентской ассоциации Северо-Запада.

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