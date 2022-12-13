В Новокузнецке сняли клип на песню представителя МИД Захаровой "Верните память"

Композицию исполнила вокалистка София Шевченко.

В российском городе Новокузнецке сняли видеоклип на известную песню "Верните память", слова для которой написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Автором ролика выступила режиссер дворца культуры Куйбышевского района города Дарья Петрова. Исполнительницей композиции стала местная вокалистка София Шевченко. Создатели объяснили журналистам, что хотели показать связь поколений, между героями Великой Отечественной войны и героев сегодняшнего дня, которые сражались или сражаются в региональных конфликтах.

Верните память, вернитесь сами! Я отмолю вас всех слезами! текст песни

Известно, что песня "Верните память" вместе с клипом представлена широкой аудитории во время проведения патриотического вокального фестиваля-конкурса "#ПесниZаРодину".Ткуст композиции Мария Захарова написала после гибели в Сирии в 2015 году российских солдат - летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позыныча.

SHAMAN снял новый видеоклип на песню "Мы" с первого дубля на Красной площади.

Фото и видео: Вконтакте / Фестиваль патриотической песни "#ПесниZаРодину"