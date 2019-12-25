Выходы из метро "Театральная" всё-таки построят на месте Дома быта и автозаправки

В документе указано, что альтернативные варианты были проанализированы, но признаны менее эффективными.

Власти Петербурга подтвердили: выходы из новой станции метро "Театральная" будут размещены на месте действующей АЗС на Театральной площади и Дома быта на Лермонтовском проспекте, 1/44. Соответствующее решение отражено в официальном заключении по итогам общественных обсуждений, опубликованном на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.

В документе указано, что альтернативные варианты были проанализированы, но признаны менее эффективными.

В результате анализа наиболее эффективными вариантами выбрали подземный вестибюль на Театральной площади (на месте АЗС) и наземный вестибюль на Лермонтовском проспекте д. 1/44 (на месте Дома быта). заключение

Аргументом в пользу такого расположения стало и то, что оно соответствует Генеральному плану развития города. Также подчеркивается, что подобное решение обеспечит удобный пешеходный доступ к станции.

Отметим, что в ходе слушаний часть жителей поддержала снос Дома быта, называя здание "неэстетичным" и "портящим облик района". Комментарии горожан были "приняты к сведению", но не повлияли на окончательное решение.

Станция "Театральная" уже почти готова — в настоящее время на ней проходят технические испытания. Пока на линии действуют только аварийные выходы. Полноценные вестибюли появятся после завершения строительства и запуска станции в эксплуатацию.

Схема: КГА